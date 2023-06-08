العفو الدولية تدعو لإسقاط التهم الموجَّهة إلى شيماء عيسى وجوهر بن مبارك وخيام التركي والإفراج عنهم فورًا

دعت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، السلطات التونسية إلى إسقاط التهم الموجَّهة إلى شيماء عيسى وجوهر بن مبارك وخيام التركي والإفراج عنهم فورًا، معتبرة إياهم محتجزون بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية من خلال أنشطتهم.

وقالت العفو الدولية إن السلطات التونسية فتحت تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن 21 شخصًا، من بينهم نشطاء سياسيون معارضون ومحامون ورجال أعمال، استنادًا إلى اتهامات أكدت أنها لا أساس لها بالتآمر.

واتهمت المنظمة السلطات باحتجار ما لا يقل عن 9 أشخاص على ذمة هذه التحقيقات، من بينهم شيماء عيسى وجوهر بن مبارك و خيام التركي، ويخضع هؤلاء للتحقيق أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس.

كلمات البحث :جوهر بن مبارك;خيام التركي;شيماء عيسى