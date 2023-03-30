العفو الدولية تُطالب السلطات التونسية بالإفراج عن معارضين موقوفين

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، السلطات التونسية بإسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 موقوفا من المعارضين للرئيس قيس سعيّد، والإفراج عنهم.

واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان أن التحقيق الجنائي مع الموقوفين « من بين أكثر الهجمات العدوانية التي تشنها السلطات على المعارضة » منذ أن قرّر سعيّد احتكار السلطات في البلاد في جويلية 2021.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إنه « بعد 12 عامًا فقط من قيام التونسيين بثورة من أجل تحقيق الكرامة والحريات الأساسية، تعود السلطات بسرعة مخيفة إلى الأساليب القمعية القديمة ».

وأضافت المنظمة، « تستخدم السلطات بشكل متزايد النظام القضائي لاستهداف منتقدي الرئيس سعيّد، بينما يعمل الرئيس بثبات على إخضاع المحاكم لنفوذه ».

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