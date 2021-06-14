العقوبات الجديدة لمحاولات الغش في البكالوريا

أعلن وزير التربية فتحي السلاوتي خلال ندوة صحفية عُقدت اليوم الاثنين، أنه تم احداث لجنة مستقلة للتحري والبت في حالات الغش وسوء السلوك خلال الامتحانات الوطنية، مشيرا الى أنه سيتم التعاطي بكل صرامة مع كل محاولات الغش خلال هذه الامتحانات.

وكشف مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية، عمر الولباني، أنه في صورة الغش فسيتم فورا إيقاف كل مترشح عن مواصلة الامتحان في صورة ضبط جهاز الكتروني مُرفق بسماعة بحوزته أو بصدد تصوير ورقة الامتحان أو الاعتداء لفظيا أو ماديا على أحد المشرفين على الامتحانات، مع إحالته على الأجهزة الأمنية.

وبين الولباني بأنه تم مراجعة سلم العقوبات ووقع تصنيف المترشحين إلى صنفين:

*تلاميذ المعاهد العمومية و الخاصة، حيث أنه في حالة محاولة الغش، فإن العقوبة المُستوجبة التي كانت تحجير الترسيم لمدة 5 سنوات وإلغاء الدورة أصبحت إلغاء الدورة وتحجير الترسيم لفترة تمتد بين سنة و3 سنوات وذلك حسب ما تقدّره اللجنة الوطنية لإصدار العقوبات.

ويتم في حالة ارتكاب عملية الغش، تسليط عقوبات تتراوح بين سنتين و5 سنوات على مستوى تحجير الترسيم، أما في حالة سوء السلوك، سيتم تحجير الترسيم لفترة بين سنة و3 سنوات وفي حالة محاولة الغش وسوء سلوك تقرر تحجير الترسيم بين سنتين و5 سنوات، وفي حال ارتكاب الغش مع سوء السلوك يتم تحجير الترسيم بين 3 سنوات و5 سنوات.

*المترشحون بصفة فردية:

وتتمثل العقوبة مهما كان الخطأ المُرتكب في إلغاء الدورة وتحجير الترسيم لمدّة 5 سنوات مع إحالة الملف على القضاء.

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