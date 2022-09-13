العمرة: وزارتا السياحة والشؤون الدينية تُحذران من المتحيّلين والوسطاء

أعلنت وزارة السياحة ووزارة الشؤون الدينية في بلاغ مشترك اليوم الثلاثاء، لكافة المعنيـّين بتنظيم العمرة والراغبين في أدائها بأنّ مصالحهما بصدد استكمال الإجراءات اللّازمة مع الجهات المعنيّة لضمان انطلاقها في أقرب الآجال.

هذا ودعت الوزارتان الراغبين في أداء العمرة إلى عدم التسرّع والتثبّت والتعامل حصريا مع وكالات الأسفار من صنف « أ » وإمضاء عقد العمرة وذلك حماية لهم من المتحيّلين والوسطاء وضمانا لحقوقهم.

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