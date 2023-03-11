العميد حاتم المزيو: 20 محاميا محالا على التحقيق إلى حدّ الآن

أكد عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو أنّ لجنة الدفاع عن المحامين المحالين على التحقيق مؤخرا، التي كوّنتها الهيئة تتعامل مع الملفات بحرفية وستُجلي النقائص والخروقات القانونية وستدافع في إطار علوية القانون وفي إطار قرينة البراءة.

وقال المزيو، في تصريح لـ(وات) اليوم على هامش الملتقى العلمي حول « السر المهني للمحامي وحماية المعطيات الشخصية »، « هناك بعض الخروقات المتعلقة بالإجراءات .. وحتى وإن كان هناك شخص متورط في قضية ما وارتكب جناية أو عملية إرهابية فإنّ حق الدفاع مقدس »، مشيرا إلى أنّ لجنة الدفاع تضم حاليا ستة محامين وهو عدد قابل للارتفاع، « فكل محام مهني ومستقل ويتعامل مع هذه المسألة بحرفية تامة يمكنه الالتحاق بهذه اللجنة »، على حد قوله.

وذكر أنّ عدد المحامين المحالين على التحقيق إلى حدّ الآن بلغ 20 محاميا، بينهم 6 محامين موقوفين، وليسوا جميعهم في علاقة بقضية واحدة، بل هناك العديد من التهم مازالت في طور التحقيق ويتعلق البعض منها بالعمل المهني المباشر للمحامي أو بخلافات وقعت مع بعض أعوان الأمن أو مع بعض القضاة في الجلسات أو أثناء سير العمل المهني.

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