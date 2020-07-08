العياشي الهمامي: الحكومة ستفي بالتزاماتها إزاء تفعيل مخرجات العدالة الانتقالية

انتظمت صباح اليوم الأربعاء 08 جويلية 2020، بقصر الحكومة بالقصبة، ندوة صحفية خصصت لاستعراض ما ورد في مضمون التقرير الختامي الشامل لهيئة الحقيقة والكرامة.

واثر تطرقه للتوصيات الواردة في التقرير، أكد الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني العياشي الهمامي عزم الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها التي تعهّدت بها في وثيقة التعاقد الحكومي الرامية إلى تفعيل مخرجات العدالة الانتقالية لا سيما بعد نشر التقرير الختامي الشامل للهيئة.

وأكد العياشي الهمامي أن الحكومة ستركّز للغرض لجنة حكومية مكونة من الوزارات المعنية وبتشريك لممثلين عن المجتمع المدني ستكون من مشمولاتها اعداد خطة تنفيذية لتوصيات الهيئة، والتي سيتم تفعيلها عن طريق لجنة برلمانية منتخبة.

واستعرض العياشي الهمامي تقرير هيئة الحقيقة والكرامة الذي تضمن بالخصوص تركيبة الهيئة ومهامها ومنجزاتها ومجمل التوصيات المعروضة.

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