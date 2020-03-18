الغاء الرحلات السياحية المنظمة وغير المنظمة من وإلى ولاية بنزرت

أعلن والي بنزرت محمد قويدر اليوم الأربعاء، إلغاء الرحلات السياحية المنظمة وغير المنظمة من و إلى ولاية بنزرت باستثناء خطوط الشركات الجهوية للنقل بهدف التقليص من التجمعات كإجراء وقائي تحوطا من انتشار فيروس كورونا.

وأشار الوالي في تصريح لإذاعة أكسيجين أف أم، إلى أنه عقد جلسة مع عدد من المنظمات الوطنية على غرار الكشافة والهلال الأحمر التونسي والتي انطلقت ابتداء من اليوم في العمل الميداني خاصة أمام المؤسسات العمومية التي تشهد اكتظاظ على غرار الصوناد ومكاتب البريد عبر حملات توعوية.

وبين الوالي بأن كل المصالح الأمنية والجيش الوطني بالجهة على أتم الاستعداد لتطبيق قانون حظر التجول الذي أعلن عنه رئيس الجهورية مساء الأمس.

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