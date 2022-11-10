الغابري: المحكمة الإدارية قضت بتسلّم ملف ترشح حاتم بولبيار ولم تُلزم بقبوله

أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022، أن المحكمة الإدارية أصدرت حكما يلزم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتسلّم ملف ترشح الناشط السياسي حاتم بولبيار للانتخابات التشريعية.

وأبرز الغابري بأن المحكمة لم تلزم الهيئة بقبول ترشح بولبيار بل أصدرت حكما لتسلم الملف والبتّ فيه، لافتا إلى أن الهيئة رفضت قبول الملف لأن بولبيار ترشح عن دائرة فرنسا 1 وقدم ترشحه في تونس.

وشدد المتحدث على عدم وجود منع صريح يمنع مترشحا ما من تقديم ملفه في دائرة غير الدائرة التي ترشّح فيها.

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