الغزواني: كل من لهم حجوزات في النزل لهم الحق في التنقل

أكد العميد شاكر الغزواني مدير الإدارة الفرعية للطرقات بالشمال بالحرس الوطني في تصريح للوطنية الأولى مساء الجمعة، أن هناك استثناءات تتعلق بمنع التنقل بين الولايات على غرار عدم المساس بالمرافق الأساسية للمواطن وجميع متطلباته، مشددا على أن كل من له ترخيص له الحق في التنقل.

وأشار الغزواني إلى أن الراغبين في التنقل للنزل ولهم حجوزات عبارة على امتلاكهم ترخيصا ولهم الحق في التنقل.

وأشار الغزواني إلى أنه يتم بمقتضى المرسوم عدد 9 لسنة 2020 والمتعلق بمنع وتحديد الجولان، تسليط خطية للمخالفين بمقدار 50 دينارا.

كما يتم بمقتضى النص الحكومي عدد 782 تسليط خطية بقيمة 60 دينارا، فيما يتم من الساعة الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا تطبيق الفصل 217 من مجلة الإجراءات الجزائية بتحرير محضر عدلي في الغرض .

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