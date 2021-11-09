الغنوشي: إن كان الحل في استقالتي فلن أتأخّر في الإعلان عنها وسأنسحب من رئاسة المجلس

أكد رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب المعلّقة أعماله راشد العنوشي في حوار مع جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021، أنه إن كان الحل في استقالته، فإنّه لن يتأخّر في الإعلان عنها وسينسحب من رئاسة المجلس، مضيفا « المنصب زائل وأنا لم أولد رئيس برلمان » .

وتساءل الرئيس: « لماذا يريدون من رئيس البرلمان التراجع دون المواقع السيادية الأخرى؟ فأبسط وعي ديمقراطي يقوم على رفض هذا النموذج الإجرائي الذي ينتمي إلى عالم الاستبداد »، معتبرا أن الأمر الرئاسي 117 لا يمكن اعتباره تعبيرا عن طموحات الديمقراطيين بل هو الحد الأقصى من الديكتاتورية .

وشدد الغنوشي على أن الحل المقترح لتجاوز انسداد الافق هو أن يلتزم رئيس الجمهورية بالدستور وآلياته التي أقسم على المحافظة عليها وأن يؤجل برنامجه ونظرته للحكم والدولة للانتخابات القادمة فيجعل منها برنامجا لإعادة انتخابه على أساسها بعد أن يوضح للمواطنين مغزى تصوره للسلطة والمواطنة ونموذج الدولة التي يرنو إليها. فإن وافقه الصندوق فله ذلك.

وقال الغنوشي إنه لا يرى مانعا في تغيير القانون الانتخابي، متسائلا: « ماهي آليات هذا التغيير، هل سيتغير بإرادة فردية عبر مرسوم رئاسي أو في إطار الدستور « .

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