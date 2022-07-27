الغنوشي: الاستفتاء «مهزلة فاشلة» والدستور يقوم على إجراءات باطلة

اعتبر رئيس حزب حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي في تصريح لقناة الجزيرة مباشر اليوم الأربعاء، أن عملية التصويت على مشروع الدستور الجديد شكلت « مهزلة سياسية فاشلة » لترسيخ الانقلاب .
وأضاف الغنوشي أن الاستفتاء على الدستور عملية « ساقطة سياسيًا وأخلاقيًا » ، معتبرا أن العملية بالكامل كانت « مصطنعة بصورة ساذجة » .
وقال الغنوشي إن الدستور الحالي يقوم على « إجراءات باطلة ومضامين ترسخ للنظام الديكتاتوري » ، معتبرًا أن نسبة التصويت على دستور 2014 بلغت 93%.
وأبرز الغنوشي بأن القوى السياسية في تونس لن تسمح بعودة الديكتاتورية للبلاد مجددًا، وهي ستقاوم بجميع الطرق السلمية هذه الإجراءات بهدف تكوين صف وطني لاستعادة الديمقراطية، وفق قوله.
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