الغنوشي: البرلمان عائد بأعضائه لا محالة ونظام سعيد يتّجه نحو الاندثار

أكد رئيس مجلس نواب الشعب المُجمّد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي خلال ندوة صحفية لمواطنين ضدّ الانقلاب عُقدت يوم أمس الخميس، أن البرلمان عائد بأعضائه لا محالة أحب من أحب وكره من كره، معتبرا أن الرئيس متجه نحو الاستيلاء على كل السلطات وتدميرها.

وقال الغنوشي إن الرئيس قيس سعيد ليس له مستقبل لأنه يعيش في عالم آخر ويتّجه نظامه بتسارع شديد إلى الاندثار والانزواء وتغييره.

وأضاف الغنوشي: » تونس حصلت بها ثورة فعلا وذاق التونسيين طعم الحرية لمدة 10 سنوات، أما سعيد هو دكتاتور ومنقلب ويُريد أن يُلغي الثورة » .

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