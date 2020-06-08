الغنوشي: الثقة بين مكونات الائتلاف الحاكم اهتزت وتغييرات منتظرة على بنية الحكومة

أكد رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريح لقناة نسمة اليوم الإثنين 08 جوان 2020، أن الثقة بين مكونات الائتلاف الحاكم اهتزت، مشيرا إلى أنه من المنتظر إحداث تغييرات على بنية الحكومة خلال الفترة القادمة للوصول إلى الوضع الطبيعي، على حد تعبيره.

وقال الغنوشي إن بعض الأطراف المشاركة في الحكم لم تطبق مبدأ التضامن الحكومي من خلال تصويتها ضد الحركة يوم 3 جوان الماضي.

وشدد الغنوشي على أنه لا يمكن للعمل الحكومي أن يتواصل في ظل صراع بين الأحزاب المشكلة له، مؤكدا ضرورة وجود حد من التوافق بين الحزب الأول والحزب الثاني.

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