الغنوشي: العشرية الماضية لم تكن سوداء

اعتبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريح لقناة CNN الأمريكية يوم أمس الجمعة، أن العشرية الماضية لم تكن عشرية سوداء، متهمة الثورة المضادة وخصوم الديمقراطية.

واعتبر الغنوشي أن التونسيين تمتعوا خلال السنوات الماضية بمستويات من الحرية لا تقل عما هو في فرانكفورت ولوس أجلوس ولندن.

وقال الغنوشي إن « مشروع الرئيس قيس هو مشروع نظام فردي دكتاتوري ولا يمكن أن يطمئن المستثمرون وأصحاب الأعمال الخاصة إلى نظام دكتاتوري تغيب فيه استقلالية القضاء وحرية الصحافة وتغيب فيه المحاسبة ».

وقال الغنوشي في المقابلة، تعقيبًا على سؤاله عما إن كان سيدعم حكومة سعيد: « نحن لا نرى أي إمكاننية لأي تقدم اقتصادي في ظل الانقلاب وفي ظل الدكتاتورية. ولذلك نحن نربط بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية ».

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