الغنوشي: الملفات المرفوعة ضدّنا فارغة و «اعتقالنا» لن يحلّ مشكل غلاء المعيشة

أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تسجيل مصور نُزِّل على صفحته الرسمية بالفايسبوك صباح اليوم الخميس، أنّ الملفات المرفوعة ضدّه فارغة بشهادة رجال القانون، مشددا على أنه ليس ضد تطبيق القانون ولكنه ضد الدكتاتورية.

واعتبر الغنوشي أن إيقافه وعددا من المعارضين لن يحلّ مشكل غلاء المعيشة في تونس بل سيتّسع لأنه ثمرة من ثمار الدكتاتورية، على حد تعبيره.

وقال الغنوشي في التسجيل: « تيار الثورة و الديمقراطية يتصاعد في تونس وبلادنا عائدة الى الديمقراطية و هذا التحول سينير العالم العربي » .

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