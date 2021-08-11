الغنوشي: النهضة مستعدة للتضحية من أجل استكمال المسار الديموقراطي

أكد رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس الشعب المُجمّد راشد الغنوشي في تصريح لوكالة الأناظول اليوم الأربعاء، استعداد النهضة « للتضحية من أجل استكمال المسار الديموقراطي »

وأضاف الغنوشي: « لا نعرف في التاريخ ديموقراطية حصلت ثورة عليها، قد تحصل انتكاسة محدودة في الزمن، ولكن سرعان ما تستعيد الديموقراطية قوتها وتصحح أخطاءها ».

ودعا الغنوشي إلى الكف عن متابعة بعض القنوات العربية في تغطيتها للشأن التونسي والدأب على شيطنة ديمقراطيتها للتأكد من حجم التدخل من أجل إرباك – بل حتى التدمير- للربيع التونسي، مؤكدا أن مصيرهم الخيبة ».

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