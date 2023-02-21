الغنوشي: بملفات مفبركة نجد أنفسنا أمام قطب قضائي لا علاقة لنا به

أذن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم الثلاثاء 21 فيفري 2023، بالإبقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بحالة سراح .

وأكد الغنوشي عقب جلسة الاستماع إليه، أنه على يقين من أن شعب تونس سيستعيد الثورة ويستعيد دستورها وستنتصر تونس، معتبرا أن معركة تونس هي معركة بين الديمقراطية وبين الدكتاتورية .

وقال الغنوشي إن الصفوف أصبحت اليوم واضحة من مع الديمقراطية ومن مع « الانقلاب » والإرهاب، مضيفا بقوله: « اليوم بملفات مفبركة نجد أنفسنا نجد أنفسنا أمام قطب قضائي لا علاقة لنا به إلا أننا أوجدناه في عهد الترويكا لمقاومة الإرهاب » .

وشدد الغنوشي في تصريح للصحفيين على أننا اليوم أمام توظيف سياسي للقضاء، داعيا النيابة العمومية إلى أن تلازم الحياد وأن تلازم العدل ولا تقبل أن توظف لصالح مآرب سياسية ومصادرة حزب سياسي « فشلوا » في مواجهته بالوسائل السياسية .

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