الغنوشي: تونس عملاق مكتف بقوانين مجحفة مكبلة للمبادرة الحرة

أكد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في حوار بُث على القناة الوطنية الأولى مساء أمس الأحد، أن تونس عملاق مكتف بقوانين مجحفة مكبلة للابداع وللمبادرة الحرة، داعيا إلا عتقها وفكّ أسر التونسي المكبل.

وقال الغنوشي إن تونس دولة غنية لشعب فقير، متقدما بمقترح لتمليك الشباب للأراضي الفلاحية المهملة، في بادرة لتشجيعهم على الإنتاج والإستثمار من خلال تقسيم الأراضي المهملة ومنح القروض الإستثمارية لهم عوضا عن الهجرة في قوارب الموت .

وأشار الغنوشي إلى أن مجلس الشعب هو المؤسسة السيادية الوحيدة التي تعيش تحت الكاميرات ليلا ونهارا لذالك تظهر المناكفات والمشاحنات، متوقعا أن تنضج التجربة الديمقراطية في تونس.

وأوضح الغنوشي أنّ أولويات العمل البرلماني تتركز أساسا في المحكمة الدستورية وتطوير القانون الانتخابي للتقليص من حالة التشتت التي يعيشها مجلس الشعب، فضلا عن تطوير المنظومة الاجتماعية وتطوير القوانين الداخلية الخاصة بالمجلس.

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