الغنوشي: تونس لن تسقط ولن تفلس والمستقبل للحرية وللديمقراطية

أكد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في كلمة توجه بها للشعب التونسي مساء اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد الفطر المبارك، أن تونس ستبقى صامدة وسيكون مستقبلها افضل، ولن تسقط ولن تفلس والمستقبل للحرية وللديمقراطية.

كما بين الغنوشي بأن الاجراءات الاستثنائية المتخذة فرضت على التونسيين العزل وصعوبات اقتصادية ومسّت صغار التجار والعاملين بالأسواق وعطلت كثيرا من المصالح ولكن ستتجاوز تونس صعوباتها بفضل الصبر والعمل والجد والانتاج والتضامن.

ودعا الغنوشي البرلمانات العربية والدولية وكل القوى الحية في العالم والمؤمنة بالحرية إلى أن تقف مع الشعب الفلسطيني في محنته.

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