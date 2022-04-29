الغنوشي: تونس متجهة نحو العودة إلى الديمقراطية

اعتبر رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي في تصريح لوكالة الأناضول التركية نُشر اليوم الجمعة، أن الاتجاه العام الآن في البلاد هو « رفض الانقلاب والعودة إلى الديمقراطية » ، مؤكدا أن الدولة « كيان عاقل وستنحاز إلى الشعب ».

وشدد الغنوشي على أن المدافعين عن الديمقراطية اليوم أكثر من الذين يدافعون عن الانقلاب، معتبرا أن البلاد متّجهة نحو رفض الدكتاتورية ومتجهة نحو العودة إلى الديمقراطية ».

وأضاف الغنوشي بأن هذا الاتجاه لم يصل إلى المستوى الذي يفرض على سلطة الانقلاب أن تتراجع.

وقال الغنوشي إنّ « العشر سنوات التي مضت لم تكن عشرية خراب كما يسمونها ولا عشرية سوداء، وإنما كانت عشرية انتقال ديمقراطي، وهي الديمقراطية التي صمدت 10 سنوات في مناخ عربي محترق ومتهالك ومتهاوٍ وحروب أهلية وانقلابات، بينما نحن حافظنا خلالها على الحرية والديمقراطية في البلاد ».

وشدد الغنوشي على أن الثورة المضادة هي السند الأساسي لسعيّد إلى جانب أجزاء من الدولة، مبرزا بأن تونس محاصرة ماليا بسبب أن العالم يريد التعامل مع وضع مستقر، ولا استقرار إلا مع الديمقراطية في تونس، لأن تونس ليس لها نظام بنيته عسكرية بل هي مدنية ديمقراطية ».

كلمات البحث :الديمقراطية;الغنوشي;تونس