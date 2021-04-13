الغنوشي: رمضان هو شهر التصالح بين الأحزاب وكل السلطات

أكد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في كلمة له بمناسبة حلول شهر رمضان 2021، أن شهر رمضان هو شهر التصالح بين الناس والجهات والأحزاب وكل السلطات، متوقعا أن يتقارب التونسيين في هذا الشهر ويشهد تطورات مهمة في حياة المسلمين.

وأشار الغنوشي إلى أن تونس وديمقراطيتها بخير وليست مُهددة.

وأكد الغنوشي أننا نحتاج في شهر رمضان إلى ألا ندع العمل الديني والإجتماعي والاقتصادي، خاصة مع حاجة تونس للعرق والجهد.

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