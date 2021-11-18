الغنوشي: سعيد رجل طموح إلى السلطة والرياح الدولية تهب لصالح استئناف الثورة

اعتبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في مقال نشره بجريدة الرأي العام اليوم الخميس، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يقف على نفس الأرضية الثقافية لكثير مناصريه، مؤكدا أنه « رجل طموح إلى السلطة و تمت تعبئته بمشاعر ضدية للنهضة من قبل ايديولوجيين يدفعونه دفعا ليكون هراوة ثقيلة يسددونها إلى خصومهم الإسلاميين » ، وفق قوله.

وأكد الغنوشي أن الرياح الدولية تهب لصالح استئناف الثورة مسارها الديمقراطي بفشل ما اعتبره « انقلابا » ، مشددا على أن المجتمع التونسي لن يبطئ طويلا عن معارضة هذا المشروع حتى لو اختفت النهضة جملة كما يتمنى أعداؤها.

كما قال الغنوشي إن نظرية قيس سعيد « الشعب يريد » والحكم الجماهيري دون أحزاب غير قابلة لأن تترجم إلى خلاص مديونية وتمويل ميزانية وأسعار مناسبة ومواطن شغل وحاجات شعب تزداد تعقيدا، مشيرا إلى أن الاستقطاب ليس بين النهضة وبين قيس سعيد، بل بين الرئيس وبين الشعب الذي يهتف له اليوم، ويضع كل السلطات على عاتقه وحده، معتبرا أن ذلك فرصة لتتفقّد النهضة أوضاعها ويعود منخرطوها إلى بيتهم، لإصلاحه بحسن الاعداد لمؤتمرهم 11 .

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