الغنوشي: صحيفتنا بيضاء بالكامل والشعب وحده يُمكن أن يطلب من النهضة التنحي عبر الانتخابات

قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حوار صحفي مع التلفزيون العربي مساء اليوم الأربعاء، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد قدّم هدية بشعة للشعب التونسي في ذكرى عيد الجمهورية في 25 جويلية الماضي وكانت بمثابة الصاعقة والإنذار بأن الثورة تتعرّض لخطر وتحدي كبير .

واعتبر الغنوشي أن لسعيد مشروع غامض وغلامي، مشددا على أن تونس في حاجة إلى إصلاح لكنها لا تحتاج إلى انقلاب على الثورة .

رئيس الدولة اتّخذ من الفصل 80 ذريعة من أجل استعادة النظام الفردي في تونس.

وقال الغنوشي: « استطعنا الحفاظ على الحرية في منطقة ملتهبة.. لو كان رئيس الجمهورية قادرا على إخماد صوت المعارضة لفعل ذلك » .

واعتبر الغنوشي أن سعيد من الممكن أن يقدم على حل الأحزاب لكن ذلك ليس في صالحه، مشددا على أن الشعب وحده يُمكن أن يطلب من النهضة التنحي عبر الانتخابات.

وأكد الغنوشي أن طلب الرئيس تطبيق التقرير الوارد عن محكمة المحاسبات بخصوص المخالفات الانتخابية هو تدخل من طرفه ومن طرف الصحافة في شأن ما اتّصل به القضاء.

وأضاف الغنوشي: « صحيفتنا بيضاء بالكامل فيما يتعلق بالمخالفات الانتخابية ونحن أكثر حزب منظم في البلاد وأكثر حزب قدّم لدائرة المحاسبات عن تصرفاته المالية » .

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