الغنوشي: على الجميع دعم المؤسسة الأمنية والنأي بها عن كل التجاذبات

دعا رئيس مجلس نواب الشعب في افتتاح المداولات حول مشروع ميزانية وزارة الداخلية اليوم الاثنين، الجميع إلى دعم المؤسسة الأمنية بما يمكّنُها من أداء واجباتها في أحسن الظروف والحرص على النأي بها عن كل التجاذبات والخلافات تحقيقا لمفهوم الأمن الجمهوري الذي نص عليه الدستور.

وشدّد الغنوشي على ضرورة إيفاء الدولة بالتزاماتها تجاه الجرحى والمصابين وعائلات الشهداء.

وترحم الغنوشي على كل شهداء هذه المؤسسة الذين قضوا في مواجهة آفة الإرهاب وكل أنواع الجريمة ذودا عن سلامة الوطن ومؤسسات الدولة.

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