الغنوشي: فرقة مكافحة الإرهاب استدعت أكثر من 30 نائبا للتحقيق

أعلن رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس الشعب المُجمّد راشد الغنوشي في تصريح لقناة الجزيرة اليوم الخميس، أن فرقة مكافحة الإرهاب استدعت أكثر من 30 نائبا للتحقيق، مؤكدا رفضه لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد حل البرلمان لما يُمثله من تهديد لتونس وأمنها.

من جهته، أكد عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة أحمد قعلول أن المعارضة السلمية والمدنية ستتواصل، داعيا للحوار.

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