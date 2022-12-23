الغنوشي: قيس سعيد قوس قصير لن يطول في تاريخ البلاد وهو راحل عاجلا ليس آجلا

أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حوار مع موقع عربي 21 اليوم الجمعة، عن ثقته بأن قيس سعيد قوس قصير لن يطول في تاريخ البلاد، لأنه راحل عاجلا، ليس آجلا، داعيا كل مؤسسات الدولة إلى عدم التورط معه في الانتهاكات والتجاوزات حتى لا يتحملون مسؤولية كل هذه المظالم.

واعتبر الغنوشي أن قيس سعيد عاجز عن تشكيل برلمان، مؤكدا أن الشعب التونسي قدم لقيس سعيد أكثر من رسالة، مفادها عدم رضاه على سياساته لذلك لن تكون ردة فعله عادية في المرة القادمة ولن يطول صبره ولن يسمح لسعيد ومن يقف معه بأن يتجاهل رسائله ، وفق تقديره.

كما دعا الغنوشي اتحاد الشغل للاضطلاع بدوره التاريخي، والاستجابة لنداء الوطن في بذل الجهد من أجل أن يجلس الجميع على طاولة حوار يخرج البلاد من أزمتها، ويفتح أفق الأمل للتونسيين في خروج بلادهم من مأزقها الاقتصادي، وأزمتها الاجتماعية.

وشدد الغنوشي على أن قيس سعيد شرعيته ومشروعية خارطة طريقه ولم يبق له إلا الاستقالة أو الرحيل، مشددا على أن المكابرة منه أو ممن يدعمه فقط ستطيل عمر الأزمة، وستزيد من تعميق مشاكل البلاد وتزيد تكلفة الإنقاذ والإصلاح.

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