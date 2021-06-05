الغنوشي: آن الأوان إمّا لتقليص نفقاتنا أو رفع إنتاجنا

أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريح له على هامش مشاركته في الندوة الإقتصادية للحركة اليوم السبت، أنه آن الأوان لتقليص نفقاتنا إن أمكن أو رفع إنتاجنا وإنتاجيتنا، مضيفا بقوله « نحن نريد اقتصادا فيه توازن بين الأجور وبين الإنتاج » .

وقال الغنوشي إنه لا بد من زيادة الإنتاج وتحسين الإنتاجية من أجل زيادة الأجور وزيادة الإنفاق.

وشد الغنوشي على ضرورة الضرب على يد الفساد إن كان هناك فساد، متوجها إلى رئيس الدولة بالدعوة للإشراف على الحوار الذي دعا له اتحاد الشغل.

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