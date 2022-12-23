الغنوشي: لا ثقة لنا في قضاء قيس سعيد ورفعنا قضايا لدى الهيئات الدولية الجزائية

أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريح لموقع عربي 21 اليوم الجمعة، أن كل المتابعات القضائية أثبتت براءة حركة النهضة من كل ما نسب لها من تهم باطلة ومن افتراء وزور، وفق تعبيره.

وقال الغنوشي: « نحن لا شك نثق في القضاء العادل، ولكننا لا نثق في قيس سعيد ولا في قضاء قيس سعيد، نحن نثق بأن القطاع الواسع من القضاة، أنهم مهنيون ولا يحيدون عما يمليه عليه ضميرهم وواجبهم، ولكن لا أحد يضمن قدرة البعض منهم على الصمود أمام الهرسلة والتهديد في المعاش وانتهاك الأعراض، وفق تقديره.

وأعلن الغنوشي: « بما أننا نؤمن بالعدالة وبسلطة القانون، رفعنا قضايا لدى الهيئات الدولية الحقوقية والجزائية في جنيف وفي الولايات المتحدة ولدى المحكمة الأفريقية. »

وشدد الغنوشي على ثقته بأن قيس سعيد قوس قصير لن يطول في تاريخ البلاد، وهو راحل عاجلا، ليس آجلا .

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