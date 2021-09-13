الغنوشي: لا نعتقد أن الرئيس سيلغي دستورًا بلغ به تلك المكانة وأقسم على احترامه

اعتبر رئيس مجلس الشعب المجمد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حوار لـ »عربي21″ نُشر يوم الأحد، أن حلّ البرلمان وإلغاء الدستور يمثل عملا غير دستوري، مؤكدا أنه لا يعتقد أن رئيس الجمهورية سيلغي دستورًا بلغ به تلك المكانة وأقسم على احترامه، معربا عن أمله بأن لا تتدحرج الأمور نحو التصعيد.

وبين الغنوشي بأنه ليست هناك قنوات اتصال مع الرئيس بعد 25 جويلية، رغم سعي الحركة المستمر، آملا أن يلتقي كل الفاعلين السياسيين والقوى الاجتماعية والشخصيات الوطنية لإطلاق حوار وطني ومشاورات تحت إشراف رئيس الجمهورية بحثًا عن السبل المثلى للخروج من الأزمة.

وقال الغنوشي إن حركة النهضة تتحمّل جزءًا من المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع، باعتبار حجمها وموقعها ودورها، مبرزا بأن نصيبها من تلك المسؤولية ليس على النحو الذي يروّج له ولا بالشكل الذي يغلب عليه الإفراط في الاتهام.

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