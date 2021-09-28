الغنوشي: مازلت متمسكا بصفتي النيابية على رأس البرلمان وأدعو الرئيس للتراجع

أعلن رئيس مجلس الشعب المجمد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حوار مع الجزيرة نت نُشر اليوم الثلاثاء، أنه مازال متمسكا بصفته النيابية على رأس المؤسسة التشريعية ولا يمكن أن ينزع عنه هذه الصفة إلا النواب أنفسهم، أو بقرار إرادي منه تقديرا لمصلحة وطنية، معتبرا أنه دون ذلك فهو خرق جسيم لمقتضيات الدستور وهروب من معركة الديمقراطية.

واعتبر الغنوشي أن وجوده على رأس المؤسسة التشريعية مثّل فرصة لتصفية الحسابات الأيديولوجية وتغذية المناكفات السياسية، موضحا بأن البرلمان رغم استهدافه اشتغل بمستوى أعلى من دورتين سابقتين للبرلمان وحقق عدة إصلاحات قانونية وسن مشاريع لفائدة التونسيين.

كما دعا الغنوشي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التراجع عن الإجراءات المتخذة، معتبرا إياها غير قانونية وغير دستورية .

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