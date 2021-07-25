الغنوشي: ما قام به قيس سعيد هو انقلاب على الثورة والدستور

اعتبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مساء اليوم الأحد، أن ما قام به قيس سعيد هو انقلاب على الثورة والدستور، مؤكدا أن أنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون على الثورة.

كما اعتبر الغنوشي في تصريح لقناة الجزيرة، أن الدستور يفرض أن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة، داعيا الرئيس إلى التراجع عن هذه القرارات لأنها ستدخل الشعب في ظلمات وسلطة الرأي الواحد، وفق قوله.

كما دعا الغنوشي الشعب إلى أن يخوض نضالا سلميا لاستعادة الديمقراطية..

كلمات البحث :الثورة;الغنوشي;سعيد