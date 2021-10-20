الغنوشي: ما يحفظ كرامة النواب لا يُعد فضلا ولا مِنّة من أحد

اعتبر رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي في بيان له اليوم الأربعاء، أن القرار الرئاسي الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2021 القاضي بإيقاف صرف منح مجلس نواب الشعب هو مواصلة لخرق الفصل 80 من الدستور التونسي القاضي ببقاء المجلس في حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية .

وشددت رئاسة المجلس على أن ما يحفظ كرامة النواب لا يُعد فضلا ولا مِنّة من أحد وإنما هو حق كفلهُ الدستور وضمنته قيم الجمهورية ودولة الإستقلال.

كما ندد الغنوشي بتواصل المُحاكمات ذات الخلفية السياسية أمام المحاكم العسكرية و المدنية لمجموعة من النواب، واستمرار الملاحقات للبعض الاخر و ترويع عائلاتهم.

وعبرت رئاسة مجلس نواب الشعب عن تضامنها المُطلق مع النواب وحقهم في العيش بكرامة، داعية إياهم إلى الدفاع عن حقهم في العمل بالوسائل القانونية المشروعة.

كما طالب الغنوشي رئيس الجمهورية إلى العودة عن قراراته و أبرزها الأمر 117لسنة 2021، والعودة إلى الحياة الطبيعية ورفع الإجراءات الاستثنائية عن المجلس ليستأنف أداء مهامه التشريعية والرقابية حيث لا ديمقراطية بلا برلمان حرّ، وفق تعبيره.

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