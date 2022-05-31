الغنوشي: ما يسمى «الجهاز السري» مجرد فرقعة إعلامية للإساءة إلى النهضة

اعتبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريح لموقع عربي 21 نُشر اليوم الثلاثاء، أن ما يسمى « الجهاز السري » هو مجرد فرقعة إعلامية للإساءة إلى النهضة، وربطها بالعنف ولصرف نظر الرأي العام في تونس وفي العالم، عما زعم أنها « حالة اختناق يعيشها الرئيس قيس سعيد » .

وقال الغنوشي إنّ رئيس الدولة يحاول أن يصرف الأنظار إلى النهضة ملصقا بها العنف والتنظيمات السرية والتآمر على البلاد مما لا علاقة له بالنهضة.

وشدد الغنوشي على أن الحديث عن استقواء بالخارج ضد « الاستبداد » خدعة للتملص من تحمل المسؤولية السياسية عما آلت إليه أوضاع البلاد من عزلة سياسية وتراجع اقتصادي ينذر بمجاعات لا قبل للتونسيين بتحملها.

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