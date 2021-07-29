الغنوشي: مستعدون لأي تنازل إذا كانت هناك عودة للديمقراطية والانقلاب سيفشل

اخر تحديث : 29/07/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

الغنوشي

أعرب رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في مقابلة مع « وكالة فرانس برس » اليوم الخميس 29 جويلية 2021، عن استعداد حركة النهضة لـ « أي تنازلات من أجل إعادة الديمقراطية » في تونس.
وقال الغنوشي إن « لم يكن هناك اتفاق حول الحكومة القادمة، سندعو الشارع للدفاع عن ديمقراطيته وأن يفرض رفع الأقفال على البرلمان.. نحن سنقاوم الانقلاب بالوسائل السلمية » .

وأضاف « مستعدون لأي تنازل، إذا كانت هناك عودة للديمقراطية…الدستور أهم من تمسكنا بالسلطة ».

وقال الغنوشي « أنا متفائل بمستقبل الديمقراطية في تونس، والانقلاب سيفشل ».


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