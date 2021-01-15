الغنوشي: مطلوب أن نرسّخ مبدأ الاستثمار في الثورة بدل قيم الاستهلاك

أكد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في كلمة توجه بها للشعب التونسي بمناسبة عيد الثورة يوم أمس الخميس 14 جانفي 2021، أن الثورة ما تزال بعد عشر سنوات صامدة وماضية في طريقها رغم محاولات العصف بها.

وأشار الغنوشي إلى أن الثورة « صمدت عشر سنوات وكانت سنوات بناء للدستور وترسيخ الديمقراطية والحريات، وعاش الشعب التونسي خلال هذه السنوات صعوبات اقتصادية واجتماعية كثيرة ولكنه معتز بما أنجز » ، على حد تعبيره.

وأعرب الغنوشي عن أمله أن تكون العشرية الجديدة عشرية البناء الاقتصادي والاجتماعي وإرساء بنية تحتية قوية من مستشفيات وجامعات وطرقات ومطارات و موانئ وبنية أخلاقية قوية ومجتمعا متماسكا يعزز الأخوة والمواطنة

واعتبر الغنوشي أن تونس تحتاج إلى المزيد من التضامن الوطني وإلى ترسيخ مبادئ الأخوة والحوار والمواطنة والتعاون والاستثمار في الثورة بدل قيم الاستهلاك، فضلا عن تحقيق الحرية، العدالةَ الاجتماعية والشغل للمواطنين وإعادة الاعتبار لقيمة العمل وبذل الجهد والابتكار والمبادرة بدل التواكل.

وشدد رئيس مجلس نواب الشعب على أن الثورة » انتصرت على الدكتاتورية ، أما بعد ذلك فالنصر يكون ببذل الجهد والعطاء » ، وفق قوله.

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