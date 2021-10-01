الغنوشي: مكتب مجلس الشعب في حالة انعقاد دائم



أعلنت رئاسة مجلس نواب الشعب المُجمّد في بيان صدر اليوم الجمعة، أنّ مكتب المجلس في حالة انعقاد دائم، داعيا النواب لاستئناف عملهم النيابي و الرقابي في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون و الصمود و الثبات في ما اعتبرتها « ملحمة إستعادة الديموقراطية و رمزها « برلمان تونسي » .

واعتبرت رئاسة البرلمان أنّ القرار الرئاسي عدد 117 ، تعطيلا فعليا للدستور التونسي وسطوا على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميعا مخيفا لكل السلطات في يد فرد واحد، وهو ما يتناقض مع رهانات ثورة الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية.

ودعت رئاسة البرلمان رئيس الجمهورية الى التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدًا لبحث سبل الخروج من الازمة الخطيرة التي تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب.

وحمّلت رئاسة البرلمان رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن اغلاق مجلس نواب الشعب بجميع فروعه، و ما يترتب عن ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية لهذه المؤسسة و منع الموظفين و العملة من آداء واجبهم المهني.

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