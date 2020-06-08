الغنوشي: من يُمثل الشرعية الدولية في ليبيا هو السرّاج ومكالمتي معه لم تخرج من الموقف الرسمي

اخر تحديث : 08/06/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

الغنوشي

أكد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في حوار أجراه مع قناة نسمة مساء اليوم الاثنين، أن من يحكم ليبيا ويمثل الشرعية الدولية هو السرّاج، معتبرا أن المكالمة الهاتفية التي جمعته به مؤخرا يمكن أن تكون « فيزا » للتجار والفلاحين والمقاولين ورجال الأعمال التونسيين لأنها تعطيهم حجة على وقوفنا مع ليبيا.

وقال الغنوشي: »أقدر أن تكون مكالمة السراج لها فائدة كبيرة لتونس وهي لم تخرج من الموقف الرسمي التونسي » ، على حد تعبيره.


Print This Post

كلمات البحث :;;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق