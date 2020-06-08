الغنوشي: من يُمثل الشرعية الدولية في ليبيا هو السرّاج ومكالمتي معه لم تخرج من الموقف الرسمي

أكد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في حوار أجراه مع قناة نسمة مساء اليوم الاثنين، أن من يحكم ليبيا ويمثل الشرعية الدولية هو السرّاج، معتبرا أن المكالمة الهاتفية التي جمعته به مؤخرا يمكن أن تكون « فيزا » للتجار والفلاحين والمقاولين ورجال الأعمال التونسيين لأنها تعطيهم حجة على وقوفنا مع ليبيا.

وقال الغنوشي: »أقدر أن تكون مكالمة السراج لها فائدة كبيرة لتونس وهي لم تخرج من الموقف الرسمي التونسي » ، على حد تعبيره.

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