الغنوشي: نحن ضحايا العنف والإرهاب ومحاولات التخلص منّا أفشلها القضاء

أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريح صحفي عقب مغادرته مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب عشية اليوم الأربعاء، أنه لا علاقة للحركة بالتهم الموجهة لها بالتسفير إلى بؤر التوتر، مؤكدا أن كل الاتهامات الموجهة له وللحركة « لا دليل لها ».

وشدد الغنوشي على أن النهضة ضد العنف ومن ضحايا الإرهاب، معتبرا أن « هناك محاولات لإقصاء خصم سياسي عجزوا عن مواجهته بصناديق الاقتراع فحاولوا تلبيس النهضة لباس الإرهاب » .

وقال الغنوشي إن محاولات التخلص من النهضة أفشلها القضاء، مؤكدا أنه له ثقة غير قليلة في القضاء ويدعم استقلاله وحياده.

وأضاف الغنوشي: « تونس تقاوم وصامدة في مواجهة الردّة والتراجع والجذب إلى الوراء وإلى ما قبل الثورة إلى عهود الاستبداد والنظام الفردي…هناك إرادة لتكريس الانقلاب وتحويله إلى نظام سياسي وقضائي » .

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