الغنوشي والعريض أمام التحقيق اليوم والنهضة تُنبه

يمثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022، أمام الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب .

وكشفت مصادر مطلعة أن سبب المثول للاستجواب هو التحقيق حول ملف « التسفير إلى بؤر التوتر ».

من جهتها، نبّهت حركة النهضة في بلاغ أصدرته مساء الأحد، إلى خطورة التمشي الذي انتهجته السلطة ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه، وفق تعبيرها.

واعتبرت النهضة أن ما يجري يندرج في مسعى إلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية وأوضاعه المعيشية المتدهورة، مؤكدة أن ذلك لن يثني الحركة عن الدفاع عن الحقوق المشروعة للتونسيين ودعم تحركاتهم القانونية لتحقيقها.

وورد في بلاغ النهضة، أنها ستوافي الرأي العام الوطني مساء اليوم الإثنين بمزيد المعطيات حول هذا الموضوع.

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