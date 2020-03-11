الغنوشي والفخفاخ يُشرفان على الجلسة التنسيقية الأولى للبرلمان

استقبل رئيس مجلس نواب الشعب راشد خريجي الغنوشي صباح اليوم الاربعاء 11 مارس 2020، بمكتبه إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة.

وأشرف رئيس البرلمان ورئيس الحكومة عقب هذا اللقاء، على الجلسة التنسيقية الاولى في الدورة البرلمانية الحالية والتي تضمّن جدول أعمالها التداول في التأكيد على أهميّة دوريّة الجلسات التنسيقية والسياق العام للحكومة وكيفية إدارة التنسيق بين مجلس نواب الشعب والحكومة وبحث صيغ لتعزيز الشراكة والتعاون بين الطرفين وكافة المتدخلين في مجال التشريع.

كما تضمّن جدول الأعمال جانبا متعلقا بتحيين مشاريع القوانين المعروضة على مجلس نواب الشعب، وإثراء ملفات عرض مشاريع القوانين المحالة على المجلس وطرق إضفاء المزيد من النجاعة على العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب.

وقد أكّد رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة في افتتاح الجلسة على أهميّة التنسيق ومزيد تفعيل مختلف آلياته الممكنة بما يؤمّن الانسجام والتناغم بين مختلف مؤسسات الحكم وبما يضمن نجاعة العملين التشريعي والحكومي.

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