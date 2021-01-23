الغنوشي والمشيشي في استقبال جثمان الفقيدة محرزية العبيدي

وصل جثمان النائبة بمجلس نواب الشعب ونائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي مساء اليوم السبت 23 جانفي 2021، إلى مطار تونس قرطاج الدولي، وكان في استقباله رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي و رئيس الحكومة هشام المشيشي وأعضاء من البرلمان وعدد من أفراد عائلتها.

ومن المنتظر أن تُوارى الفقيدة الثرى غدا بمدينة قرمبالية من ولاية نابل.

وللتذكير فقد توفيت في ساعة مبكرة من يوم الجمعة، القيادية في حركة النهضة ونائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي والنائبة بمجلس نواب الشعب محرزية العبيدي عن 57 عاما بعد صراع مع المرض.

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