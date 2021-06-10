الغنوشي يتلقّى تهديدا بالاغتيال

أعلن المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة رياض الشعبي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الخميس، أن رئيس الحركة راشد الغنوشي تلقّى تهديدا بالاغتيال.

وبين الشعيبي بأن راشد الغنوشي اتّصل أمس بإعلام رسمي من مصالح وزارة الداخلية التونسية بوجود تهديد جدي باغتياله، وذلك بعد تنقل مسؤولين بالوزارة خصيصا لمجلس النواب لإعلامه بالأمر.

وقال الشعيبي بأن الغنوشي هو أهم رموز الانتقال الديمقراطي في تونس منذ 2011، لذلك يتعرض باستمرار لمثل هذه التهديدات، طمعا في اعاقة التجربة التونسية وافشال مسارها.

كما شدد القيادي بالنهضة على ثقته الكبيرة أن هذه التهديدات مهما كانت خطورتها فإنها لن تزعزع هذه التجربة الديمقراطية الراسخة ولن تثني أجيالا من التونسيين عن المضيّ في هذا الطريق الذي رسمته نضالات وتضحيات ودماء الآلاف من الشباب والرجال والنساء الحالمين بالكرامة والحرية، وفق نص التدوينة.

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