الغنوشي يتمنّى الشفاء العاجل لمديرة الديوان الرئاسي

عبّر رئيس مجلس نواب الشعب « راشد الغنوشي » في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء الخميس، عن تمنياته بالشفاء التام والعاجل ودوام الصحة لمديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة إثر الحادثة التي تعرضت لها مؤخرا.

وكتب الغنوشي « حفظ الله بلادنا من كل سوء وكيد » .

وكانت رئاسة الجمهورية قد أكدت في بلاغ توضيحي مساء الخميس، أن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي تولت فتح ظرف وصل إلى قصر قرطاج يوم الإثنين 25 جانفي 2021 حوالي الساعة الخامسة مساء موجها إلى رئيس الجمهورية لا يحمل اسم المرسل فوجدته خاليا من أي مكتوب، ولكن بمجرد فتحها للظرف تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس.

وأشارت الرئاسة إلى أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل.

وقد تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية. ولم يتسن إلى حد هذه الساعة تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف.

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