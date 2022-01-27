الغنوشي يدعو إلى حوار وطني لا يُقصي أحدًا يسبقُه الغاء الأمر الرئاسي 117

اعتبر رئيس حركة النهضة ومجلس نواب الشعب المجمد راشد الغنوشي في كلمة له خلال افتتاح الجلسة الاحتفالية بالذكرى الثامنة لختم الدستور 27 جانفي 2014 المنعقدة عن بعد اليوم الخميس، أن المطلوب اليوم هو حوار وطني شامل حول الخيارات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويكون الحوار وطنيا بين مختلف النخب ، لا يقصي طرفا، على غرار حوار 2013 .
وبين الغنوشي بأن الحوار الوطني يجب أن يسبقه الغاء الأمر 117 عودا الى الشرعية الدستورية، وإطلاق سراح المساجين وعلى رأسهم النائب نور الدين البحيري ويمكن لهذا المجلس ان يسهم فيه، وذلك على طريق تنظيم انتخابات عامة نيابية ورئاسية، على حد تعبيره.
وأوضح الغنوشي بأن كل الطرق الدستورية السوية للخروج من الازمة تمر بالبرلمان، مشيرا إلى أنه تمت شيطنة مؤسسة البرلمان بتدبير مسبق من اجل الاستعداد للاجهاز عليه لما يمثله من رمزية ومن توازن بين السلط، على حد قوله.
كلمات البحث :الأمر الرئاسي;الغنوشي;حوار وطني
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