الغنوشي يدعو النواب المجمدين لحضور احتفال عن بعد بالذكرى الثامنة لختم الدستور

دعا رئيس مجلس نواب الشعب المجمد راشد الغنوشي اليوم الأربعاء، جميع نواب الشعب المجمدين لحضور احتفال سيقام عن بعد بالذكرى الثامنة لختم الدستور، و ذلك يوم الخميس 27جانفي 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا.

وأكد ماهر مذيوب أن هذا الاحتفال سينقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي و متاح لمن يطلب حضوره من جميع وسائل الإعلام التونسية و الإقليمية و الدولية المرحب بهم في هذا الفضاء لمجلس الشعب.

وأضاف مذيوب: « دعونا لمتابعة الاحتفال عن بعد الاتحاد البرلماني العربي و الاتحاد البرلماني الدولي و المفوضة السامية لحقوق الإنسان شركاءنا في دعم التنمية و الديمقراطية في الجمهورية التونسية. »

كلمات البحث :الغنوشي;النواب;ختم;دستور