الغنوشي يدعو سعيد إلى تدارك الوضع قبل السقوط في الهاوية

دعا رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي في حوار لها على الجزيرة نت اليوم السبت، الرئيس وكل قوى الشعب إلى تدارك الوضع قبل السقوط في الهاوية، والتجمع على كلمة سواء قبل فوات الأوان.

وتوجه الغنوشي للرئيس بدعوة لعدم هدم « البيت » ، داعيا بقية الأطراف لعدم تقسيم الشعب، ودفع البلاد نحو الفوضى.

واعتبر الغنوشي أن قضاء التعليمات هو جزء أساسي من مخطط الرئيس للسيطرة المطلقة، مؤكدا أن قرار الرئيس حل المجلس الأعلى للقضاء خرق آخر للدستور وللقانون وللشرائع المعمول بها دوليا .

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