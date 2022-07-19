الغنوشي: يريدون محاكمتي بتهم حق عام.. أنا الذي أفنيت عمري في الكفاح ‏من أجل دولة القانون

قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في كلمة لوسائل الإعلام صباح اليوم الثلاثاء، من أمام مكتب التحقيق، أن محاكمته تأتي بتهم حق عام، مضيفا بقوله: « أنا الذي أفنيت عمري في الكفاح ‏من أجل دولة قانون عادل ومؤسسات ممثلة للشعب لا منصبة عليه » .

وشدد الغنوشي على أنه صرّح بممتلكاته أكثر من مرة بكل شفافية ولكن « لا يتوقفون عن تعمد التشويه والإفتراء » ، وفق قوله.

واكد الغنوشي أنه لا يخشى على نفسه وإنما يخشى على تونس ومكاسبها وعلى حقوق المواطن السياسية الاقتصادية ‏والاجتماعية فيها، ويخشى عليها من ضياع عمرها وجهدها في تآكل داخلي وانقسامات ‏مهلكة، تتغذّى يوميا من خطابات الكراهية والشحن والشيطنة للمختلف، بما يسيء إلى ‏صورة بلدنا.

كلمات البحث :الغنوشي;قانون;كفاح;محاكمة