الغنوشي: يريدون محاكمتي بتهم حق عام.. أنا الذي أفنيت عمري في الكفاح ‏من أجل دولة القانون

قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في كلمة لوسائل الإعلام صباح اليوم الثلاثاء، من أمام مكتب التحقيق، أن محاكمته تأتي بتهم حق عام، مضيفا بقوله: « أنا الذي أفنيت عمري في الكفاح من أجل دولة قانون عادل ومؤسسات ممثلة للشعب لا منصبة عليه » .
وشدد الغنوشي على أنه صرّح بممتلكاته أكثر من مرة بكل شفافية ولكن « لا يتوقفون عن تعمد التشويه والإفتراء » ، وفق قوله.
واكد الغنوشي أنه لا يخشى على نفسه وإنما يخشى على تونس ومكاسبها وعلى حقوق المواطن السياسية الاقتصادية والاجتماعية فيها، ويخشى عليها من ضياع عمرها وجهدها في تآكل داخلي وانقسامات مهلكة، تتغذّى يوميا من خطابات الكراهية والشحن والشيطنة للمختلف، بما يسيء إلى صورة بلدنا.
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