الغنوشي: يريدون محاكمتي بتهم حق عام.. أنا الذي أفنيت عمري في الكفاح ‏من أجل دولة القانون

اخر تحديث : 19/07/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

راشد الغنوشي

قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في كلمة لوسائل الإعلام صباح اليوم الثلاثاء، من أمام مكتب التحقيق، أن محاكمته تأتي بتهم حق عام، مضيفا بقوله: « أنا الذي أفنيت عمري في الكفاح ‏من أجل دولة قانون عادل ومؤسسات ممثلة للشعب لا منصبة عليه » .
وشدد الغنوشي على أنه صرّح بممتلكاته أكثر من مرة بكل شفافية ولكن « لا يتوقفون عن تعمد التشويه والإفتراء » ، وفق قوله.
واكد الغنوشي أنه لا يخشى على نفسه وإنما يخشى على تونس ومكاسبها وعلى حقوق المواطن السياسية الاقتصادية ‏والاجتماعية فيها، ويخشى عليها من ضياع عمرها وجهدها في تآكل داخلي وانقسامات ‏مهلكة، تتغذّى يوميا من خطابات الكراهية والشحن والشيطنة للمختلف، بما يسيء إلى ‏صورة بلدنا.


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