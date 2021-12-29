الغنوشي يزور المضربين عن الطعام

زار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مساء الثلاثاء، مقر إضراب الجوع الذي ينظمه « مواطنون ضد الانقلاب » حيث التقى بالمضربين عن الطعام وفي مقدمتهم عز الدين الحزقي الناطق الرسمي وبحضور ثلة من الناشطين السياسيين من مختلف الأطياف والتوجهات الإيديولوجية .

و أكد الغنوشي في كلمته على أن « تونس المتنوعة تسطر اليوم مشهدا رائعا يلتقي فيه الإسلامي واليساري والقومي والدستوري ، يجمعهم الالتقاء على المشترك الديمقراطي والقطع مع الفكر الاستبدادي والقبول بحق الآخر في الاختلاف وحرية الرأي وبناء تونس دون إقصاء ولا تهميش.

ونبه الغنوشي إلى أن البعض مازال يفكر إلى اليوم ، رغم مرور أكثر من عشر سنوات على الثورة ، في إقصاء هذا الفريق أو ذاك متناسين أن تونس مثل السفينة التي تبحر بجميع ركابها ، وقال إنه ليس من حق أي طرف أن يعيد تجربة الدكتاتورية التي عاشتها البلاد طيلة نصف قرن ولم تجنِ منها سوى المآسي والتخلف والكراهية بين فئات الشعب ومناطقه.

كما دعا الغنوشي إلى حوار وطنى شامل يترفع عن كل إقصاء ويرسم ملامح مستقبل تونس و يعالج كل التحديات وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

كلمات البحث :الغنوشي;طعام;مضربين