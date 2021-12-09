الغنوشي يزور بعض المصابين في حريق مقر النهضة

زار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مساء اليوم الخميس، بعض المتضررين من الحريق الذي طال المقر المركزي لحركة النهضة ومنهم عبد الكريم الهاروني و علي العريض وبعض العاملات بالمقر.

وورد في الصفحة الرسمية للغنوشي أنه « ترحم على فقيد الحركة سامي السيفي الذي انتقل إلى رحمة ربه كواحد من ضحايا تعطيل الدولة لمسار العدالة الانتقالية و عدم إنصاف المساجين السياسيين الذين تعرضوا للظلم والقهر في العهد البائد وللترذيل والتشويه بعد الثورة . »

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في بلاغ لها في وقت سابق من اليوم، أنه تمّ العثور على جثة متفحّمة لشخص داخل مقرّ حركة النهضة الذي تمّ التّعريف بهوّيته وهو من مواليد سنة 1970 قاطن بحيّ التحرير تونس العاصمة، عمل سابقا كعون استقبال،

كما تمّ نقل 18 مصاب لتلقي العلاج منهم 16 حالة اختناق بسيط وشخص تعرّض لحروق متفاوتة الخطورة وشخص آخر تعرّض لكسور متعددة.

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