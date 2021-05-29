الغنوشي يستقبل الناطق الرسمي باسم حركة حماس



استقبل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم السبت 29 ماي 2021، سامي أبو زهري الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية « حماس » بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة.

وتناول اللقاء آخر المستجدات بخصوص القضية الفلسطينية عقب العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة .

وعبرت حركة النهضة عن دعمها المتجدد للقضية الفلسطينية وعن رفضها لكل أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني ومحاولات التهجير.

وعبر سامي أبو زهري بدوره، عن تقديره للمواقف المشرفة للدولة التونسية في الدفاع عن القضية الفلسطينية وطنيا ودوليا وتضامن الشعب التونسي بمختلف أطيافه وحساسياته مع الحقوق الفلسطينية العادلة وفي مقدمتها الحق في مقاومة الاحتلال وتأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

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